Mercato Milan, Di Marzio: "A gennaio avrà bisogno almeno di un difensore centrale"

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha spiegato che a gennaio il Milan dovrà rinforzare la difesa a disposizione di Ruben Amorim

In merito ai possibili acquisti a gennaio del Milan, Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky e grande esperto di mercato, ha dichiarato a news.bet365.it: "Penso che il Milan abbia fatto un buon mercato, inserendo tre giocatori forti. Moreira credo che possa essere un’ulteriore sorpresa e possa fare ancora meglio di quel che ci si aspetti; penso che possa essere uno dei top tre acquisti del calciomercato italiano. Cosa manca ai rossoneri? A gennaio avrà bisogno almeno di un difensore centrale, secondo me, per migliorare la propria affidabilità, visto che fino ad adesso il Milan ha subito troppi gol”.

Su Ruben Amorim e sul suo Milan, Di Marzio ha invece spiegato: "Amorim avrà bisogno di tempo per costruire un’identità, ma i rossoneri, secondo me, possono arrivare nelle prime quattro. Per il Milan sarà importante in primis che i calciatori riescano in fretta ad assimilare le idee del nuovo tecnico e poi allenatore e dirigenza dovranno capire chi comprare nel mercato di gennaio per puntellare e migliorare la rosa”.