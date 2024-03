Mercato Milan, quanto hanno speso i rossoneri in questa stagione

Il Milan nel corso di questa stagione è stato protagonista del calciomercato, specialmente e soprattutto in estate quando sono stati acquistati diversi calciatori dopo la cessione di Sandro Tonali che ha portato tanti soldi nelle casse del club. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa una stima di quanto il Diavolo ha speso per gli acquisti di quest'anno. In totale, secondo quanto riportato, il Milan ha speso un totale di 118 milioni di euro a cui vanno aggiunti anche i 20 milioni di bonus.

Analizzando più nello specifico, nel mercato estivo il Milan ha investito 113.5 milioni più 19 di bonus per acquistare Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Musah, Okafor e Chukwueze. A questi si sono aggiunti i 4.5 più 1 di bonus spesi nella sessione invernale per Filippo Terracciano. Il calciatore più costoso è stato senza dubbio Samuel Chukwueze, comprato per 20 milioni più 8 di bonus.