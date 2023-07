MF - Nuovo stadio: il Milan potrebbe trovare supporto economico da Banco BPM

vedi letture

Qualcosa si sta finalmente muovendo in merito al nuovo stadio del Milan. E per realizzarlo, il club di via Aldo Rossi potrebbe trovare un aiuto importante da parte di Banco BPM, con cui ha rinnovato la partnership proprio ieri. A margine della presentazione del prolungamento dell'accordo con la nota banca, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha spiegato che "Bpm ci sosterrà e ci finanzierà". Per ora è solo un'ipotesi, anche perchè la questione stadio resta ancora incerta, ma Banco BPM potrebbe agire come cofinanziatore per il nuovo stadio del Diavolo. A riferirlo è Milano Finanza.