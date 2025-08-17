MIL-BAR (1-0): la sblocca Leao di testa! Poi si fa male ed esce
Il primo gol della nuova stagione rossonera è di Rafael Leao! Rete del portoghese da centravanti puro, un colpo di testa in area su un cross di Tomori da destra. Neanche il tempo di gioire che arrivano già le prime preoccupazioni: Rafa fa segno alla panchina di sentire dolore al polpaccio, si fa medicare ma non ce la fa: esce e al suo posto entra Santiago Gimenez. Intanto Milan-Bari 1-0.
