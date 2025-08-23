MIL-CRE (1-1): Allegri cambia Estupinan all'intervallo. Al suo posto Jimenez
MilanNews.it
È durata appena 45 minuti la prima partita in Serie A di Pervis Estupinan con la maglia del Milan. Nonostante l'assist che è valso il gol per il momentaneo pareggio di Stahinja Pavlovic, l'esterno ecuadoregno è stato sostituto all'intervallo da Max Allegri dopo una prima frazione di gioco dove si è mostrato parecchio confuso ed in difficoltà.
Al suo posto è entrato Alex Jimenez, che si rivede in campo con la maglia rossonera dopo non aver preso parte alla breve tournée nel Regno Unito del Milan delle scorse settimane.
Pubblicità
News
Le più lette
1 Boniface, il mistero si infittisce: il Leverkusen fa sapere che di recente ha giocato per intero un'amichevole a porte chiuse
3 Boniface, le visite di ieri non hanno dato le giuste garanzie. Moretto: "Il Milan ha dei dubbi, deciderà oggi"
4 Moretto: "Nuovi contatti per Harder nelle ultime ore. Il giocatore vuole capire se ci sono margini per andare al Milan"
Primo Piano
Tare a DAZN: "Stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute di Boniface. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta"
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com