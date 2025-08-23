MIL-CRE (1-1): Allegri cambia Estupinan all'intervallo. Al suo posto Jimenez

MIL-CRE (1-1): Allegri cambia Estupinan all'intervallo. Al suo posto Jimenez
di Lorenzo De Angelis

È durata appena 45 minuti la prima partita in Serie A di Pervis Estupinan con la maglia del Milan. Nonostante l'assist che è valso il gol per il momentaneo pareggio di Stahinja Pavlovic, l'esterno ecuadoregno è stato sostituto all'intervallo da Max Allegri dopo una prima frazione di gioco dove si è mostrato parecchio confuso ed in difficoltà. 

Al suo posto è entrato Alex Jimenez, che si rivede in campo con la maglia rossonera dopo non aver preso parte alla breve tournée nel Regno Unito del Milan delle scorse settimane. 