MIL-CRE (1-2): finisce la partita di Modric. Dentro Jashari

MIL-CRE (1-2): finisce la partita di Modric. Dentro JashariMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:23News
di Lorenzo De Angelis

Serata di esordi nel Milan. Dopo Estupinan e Modric fa la sua prima apparizione con la maglia rossonera in Serie A anche Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Club Bruges nel corso di questo calciomercato, è entrato proprio al posto del Pallone d'Oro 2018 al 74esimo minuto del secondo tempo. 

Il risutalto, nonostante Allegri abbia messo mano alla squadra con qualche cambio, resta a favore della Cremonese, ancora in vantaggio per 2 a 1 sul Milan. 