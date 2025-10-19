MIL-FIO (0-1): pasticcio Maignan-Gabbia, ne approfitta Gosens. Entra Gimenez

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:01News
di Francesco Finulli

Al minuto 56 è arrivato il gol della Fiorentina: cross dalla sinistra, sponda in mezzo che sembrava innocua e invece Maignan smanaccia sulla pancia di Gabbia favorendo il tap-in a porta vuota di Robin Gosens. Contestualmente è arrivato anche il momento di Santiago Gimenez, l'unica vera arma offensiva che il tecnico livornese Massimiliano Allegri ha a disposizione questa sera in panchina.

A cedere il passo al messicano è il laterale svizzero Zachary Athekame su cui pesa anche il cartellino giallo. Ora una bella montagna da scalare per i rossoneri.