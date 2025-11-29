MIL-LAZ (1-0): Leaoo!! Il Milan passa in vantaggio! Bell'assist di Tomori

MIL-LAZ (1-0): Leaoo!! Il Milan passa in vantaggio! Bell'assist di TomoriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:00News
di Niccolò Crespi

GOL DEL MILAN!! Grande triangolazione dei rossoneri che al 51' sblocca la partita a San Siro. Bella palla filtrante di Fofana sulla destra per Tomori, cross forte di prima e rete da vero attaccante di Leao. Milan in avanti!

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
Web: MilanNews.it

MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE
Direttore di gara: Collu di Cagliari
Assistenti: Vecchi - Yoshikawa
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna