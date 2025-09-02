Milan 2025-2026, ecco l'età media reparto per reparto

Si è chiuso il mercato estivo e il Milan è stato certamente uno dei club più attivi sia in entrata (10 acquisti) che in uscita (22 cessioni). Guardando la rosa milanista, emerge che l'età media è di 26,4 anni, mentre questa è l'età media reparto per reparto:

Portieri: 28,3 anni

Difesa: 23 anni

Centrocampo: 28,5 anni

Attacco: 25,8 anni

Ecco tutte le operazioni in uscita e in entrata concluse dal club rossonero durante il mercato estivo:

ACQUISTI

Samuele Ricci (centrocampista - Torino), titolo definitivo

Luka Modric (centrocampista - svincolato)

Pietro Terracciano (portiere - Fiorentina), titolo definitivo

Pervis Estupiñán (difensore - Brighton), titolo definitivo

Ardon Jashari (centrocampista - Club Brugge), titolo definitivo

Koni De Winter (difensore - Genoa), titolo definitivo

Zachary Athekame (difensore - Young Boys), titolo definitivo

Cristopher Nkunku (attaccante - Chelsea), titolo definitivo

Adrien Rabiot (centrocampista - Olympique Marsiglia), titolo definitivo

David Odogu (difensore - Wolfsburg), titolo definitivo

CESSIONI

Francesco Camarda (attaccante - Lecce), prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Tijjani Reijnders (centrocampista - Manchester City), titolo definitivo

Kevin Zeroli (centrocampista - Monza), prestito secco

Pierre Kalulu (difensore - Juventus), titolo definitivo

Marco Pellegrino (difensore - Boca Juniors), titolo definitivo

Alessandro Florenzi (difensore), fine contratto

Luka Jovic (attaccante), fine contratto

Theo Hernandez (difensore - Al-Hilal), titolo definitivo

Lapo Nava (portiere - Cremonese), titolo definitivo

Marco Sportiello (portiere - Atalanta), titolo definitivo

Tommaso Pobega (centrocampista - Bologna), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni

Emerson Royal (difensore - Flamengo), titolo definitivo

Devis Vasquez (portiere - svincolato), risoluzione contrattuale

Lorenzo Colombo (attaccante - Genoa), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni

Christian Comotto (centrocampista - Spezia), prestito secco

Mattia Liberali (trequartista - Catanzaro), titolo definitivo

Filippo Terracciano (difensore - Cremonese), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni

Warren Bondo (centrocampista - Cremonese), prestito secco

Alvaro Morata (attaccante - Como), prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni

Malick Thiaw (difensore - Newcastle United), titolo definitivo

Vittorio Magni (difensore - Cesena), prestito con diritto di riscatto

Marko Lazetic (attaccante - Aberdeen), titolo definitivo

Noah Okafor (attaccante - Leeds), titolo definitivo

Andrei Coubis (difensore - Sampdoria), prestito con obbligo di riscatto condizionato

Alejandro Jimenez (difensore - Bournemouth), prestito con obbligo di riscatto condizionato

Yunus Musah (centrocampista - Atalanta), prestito con diritto di riscatto

Samuel Chukwueze (attaccante - Fulham), prestito con diritto di riscatto