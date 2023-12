Milan ad un passo dal baratro, Tuttosport: "L'eliminazione Champions costerebbe oltre 100 milioni"

vedi letture

Ad un passo dal baratro, il Milan galleggia sull'orlo di un precipizio che rischia di inghiottirlo e chiudere già in dicembre la stagione europea dei rossoneri. Serve un miracolo, al Milan di Pioli, uno di quei miracoli che però difficilmente sembra poter accadere. Il Milan deve battere il Newcastle questa sera e sperare in una vittoria del Borussia Dortmund, già qualificato, contro l'armata PSG per passare agli ottavi. Difficile, difficilissimo, quasi impossibile. Ma l'unica strada per salvare la stagione europea è questa.

Fuori dalla Champions, un'occasione persa da oltre 100 milioni

A pesare su una eventuale mancata qualificazione sarebbero anche i conti, come scrive Tuttosport. Con la semifinale dell'anno scorso il Milan si è portato a casa oltre 85 milioni, mentre un addio nella fase a gironi quest'anno ne costerebbe già 57. Se a questi si aggiungono gli oltre 50 milioni per la qualificazione al Mondiale per club del 2025, il conto è presto fatto: oltre 100 milioni in fumo per un girone sottotono. E se a Newcastle dovesse arrivare un crollo, ecco che anche la posizione di Stefano Pioli potrebbe tornare in discussione.