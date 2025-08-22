Milan, Allegri: "Felice di tornare in panchina, speriamo di non fare danni'

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - "Sono molto emozionato e felice di tornare in panchina dopo un anno e farlo col Milan, speriamo di non fare troppi danni": sorride Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia del suo ritorno a San Siro contro la Cremonese. Le aspettative sono alte e bisogna risollevare il Milan dopo il fallimento della passata stagione. "Non è che se c'è Allegri allora il Milan vince in automatico.

Nelle grandi squadre non conta allenatore o giocatore, conta la storia del club e quando sei qui, devi sentire addosso la responsabilità di lavorare in un certo modo e non sbagliare. Tutti insieme dovremo lavorare per far sì che il Milan, che è sopra a tutto e a tutti, torni a giocare la Champions il prossimo anno", chiarisce. (ANSA).