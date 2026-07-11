Milan, ieri Amorim presente in sede per salutare Gila dopo la firma

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Ieri pomeriggio a Casa Milan era presente anche Amorim che ha voluto dare il benvenuto di persona a Mario Gila dopo la firma del contratto

Dopo le visite mediche di rito al mattino, ieri pomeriggio Mario Gila si è presentato a Casa Milan per la firma del contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2031. Come si può vedere dalle foto pubblicate su Instagram dal profilo ufficiale del Diavolo, era presente in sede anche Ruben Amorim che ha voluto salutare e dare il benvenuto di persona al difensore spagnolo.

Questo il comunicato ufficiale con cui il Milan ha annunciato l'acquisto di Gila dalla Lazio: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34.

Nato a Barcellona il 29 agosto 2000, Mario Gila cresce calcisticamente nei settori giovanili spagnoli prima di entrare a far parte dell'Academy del Real Madrid, con cui completa il percorso di formazione nel Real Madrid Castilla fino all'esordio in Prima Squadra nella stagione 2021/22, partecipando alla conquista de La Liga.

Nell'estate del 2022 si trasferisce alla Lazio, Club con cui colleziona 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni, distinguendosi per continuità di rendimento e maturando esperienza sia in Serie A, sia nelle competizioni europee.

Il difensore spagnolo fa il suo esordio ufficiale con la Nazionale U21 il 23 settembre 2022, nel 2023 viene convocato per l'Europeo U21, collezionando 3 presenze. Nel 2025 arriva la prima convocazione in Nazionale Maggiore.

AC Milan rivolge a Mario un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".