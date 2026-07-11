Milan, le regole di Amorim: allenamenti con la palla, pressing, verticalità e sedute video brevi
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina alcune novità che Ruben Amorim porterà al Milan:
ALLENAMENTI CON LA PALLA: poche "ripetute" e lunghe corse, il portoghese lavora tanto con il pallone durante gli allenamenti, tenendo alta l'intensità.
PRESSING A MEMORIA: il suo Milan dovrà recuperare palla in fretta, qundi servirà un pressing organizzato in cui tutti si devono muovere in sincronia e a memoria.
COSTRUZIONE E VERTICALITA': Amorim costruisce con i tre difensori e i due mediani. Il possesso palla non deve essere fine a sé stesso e grande ricerca dela verticalità.
SEDUTE VIDEO BREVI: niente sedute video lunghe per i giocatori, Amorim usa poche clip per tenere alta l'attenzione dei giocatori. La tattica la mostrerà soprattutto in campo.
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