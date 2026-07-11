Milan, le regole di Amorim: allenamenti con la palla, pressing, verticalità e sedute video brevi

Milan, le regole di Amorim: allenamenti con la palla, pressing, verticalità e sedute video brevi
Oggi alle 10:46News
di Enrico Ferrazzi
Ruben Amorim ha regole ben precise che porterà anche al Milan. Allenamenti con la palla, intensità, pressing e sedute video brevi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina alcune novità che Ruben Amorim porterà al Milan

ALLENAMENTI CON LA PALLA: poche "ripetute" e lunghe corse, il portoghese lavora tanto con il pallone durante gli allenamenti, tenendo alta l'intensità. 

PRESSING A MEMORIA: il suo Milan dovrà recuperare palla in fretta, qundi servirà un pressing organizzato in cui tutti si devono muovere in sincronia e a memoria. 

COSTRUZIONE E VERTICALITA': Amorim costruisce con i tre difensori e i due mediani. Il possesso palla non deve essere fine a sé stesso e grande ricerca dela verticalità.

SEDUTE VIDEO BREVI: niente sedute video lunghe per i giocatori, Amorim usa poche clip per tenere alta l'attenzione dei giocatori. La tattica la mostrerà soprattutto in campo.