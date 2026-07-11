Milan, Amorim valuterà Camarda e Comotto: i due 2008 potrebbero anche restare

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Ruben Amorim valuterà con attenzione Camarda e Comotto durante l'estate e poi deciderà se tenerli o meno in squadra

Dopo essere rientrati dai prestiti a Lecce e Spezia, Francesco Camarda e Christian Comotto sono pronti ad iniziare la nuova stagione a Milanello: lunedì saranno presenti anche loro al raduno agli ordini di Ruben Amorim, nuovo allenatore milanista che li valuterà con attenzione durante l'estate prima di decidere il loro destino.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che non è escluso che i due talenti classe 2008 possano restare nella rosa rossonera, ma prima dovranno convincere il tecnico portoghese. Oltre a loro è rientrato dal prestito anche Kevin Zeroli che verrà valutato anche lui da Amorim. Una cosa è certa: dopo il caso Liberali, Gerry Cardinale ha già annunciato che il Milan non dovrà più perdere a zero i giovani talenti che crescono nel settore giovanile del Diavolo.