Oddo: "Se Maldini accettasse vorrebbe dire che la FIGC ha voglia di cambiare qualcosa"
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Massimo Oddo parla della possibilità che Maldini diventi Direttore Tecnico del nuovo corso FIGC per la nazionale italiana
Pochi giorni fa Massimo Oddo ha salutato il Milan Futuro, lasciando il ruolo di allenatore della formazione Under 23 rossonera. Oddo e i suoi ragazzi, che nell'ultima stagione hanno militato in Serie D, non sono riusciti a raggiungere la promozione in Serie C. Il tecnico abruzzese, che ha da poco compiuto 50 anni, racconta la sua esperienza a Gazzetta.it. Le sue parole.
Maldini direttore tecnico dell'Italia sarebbe l’uomo giusto al posto giusto?
“Assolutamente sì. Conosco Paolo, la sua serietà e il suo coraggio. Se accettasse vorrebbe dire che la Figc ha voglia di cambiare qualcosa. Non abbiamo bisogno di figurine, serve un uomo di calcio che conosca tutte le dinamiche".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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