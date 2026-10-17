Verso Milan-Atalanta, possono cambiare alcune scelte di Amorim. Le novità da Sky

Delle ultime prove di formazione a Milanello - unico allenamento della squadra dopo la trasferta di Salisburgo - emergono delle novità. Peppe Di Stefano, racconta su Sky Sport 24 che dopo il fruttuoso turnover nella trasferta di Europa League, contro l'Atalanta a San Siro Ruben Amorim tornerà a schierare la formazione titolare. In difesa torna Gila che completa il terzetto con De Winter e Pavlovic, mentre tra centrocampo e attacco potrebbero esserci diverse novità. Mediana a due Modric-Musah, con Chukwueze a destra e Moreira a sinistra. Sulla trequarti viene avanzato Rabiot, accompagnato da Cisse: impossibile panchinare il giovane trequartista dopo la tripletta. In attacco torna dall'inizio Gonçalo Ramos. A farne le spese è Pulisic, che dovrebbe partire dalla panchina. Indisponibili i lungodegenti Gabbia e Saelemaekers. Questo quanto raccolto dalle prove di oggi, ma al momento non ci sono ancora certezze.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim.