Serie A: ecco come cambia la classifica dopo la sconfitta del Napoli a Venezia
Di seguito si riporta la classifica aggiornata dopo la sfida del sabato pomeriggio tra Venezia e Napoli, terminata 1-0 in favore dei ragazzi di mister Nicola:
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 16 pt
Lazio 16
Roma 14
Cagliari 13
Frosinone 13 *
Milan 12
Juventus 11
Como 11
Napoli 10*
Atalanta 9
Sassuolo 8*
Torino 7
Lecce 6
Bologna 5
Udinese 4
Monza 4
Genoa 4
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 3 *
Una gara in più *
IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA
VENERDI'
Frosinone-Sassuolo 4-2
SABATO
Venezia-Napoli 1-0
Bologna-Inter sabato 17 ottobre ore 18:00 (DAZN)
Roma-Genoa sabato 17 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky)
DOMENICA
Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12.30 (DAZN)
Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15:00 (DAZN)
Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN e Sky)
Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20.45 (DAZN)
LUNEDÌ
Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30 (DAZN)
Parma-Torino lunedi 19 ottobre ore 20.45 (DAZN e Sky)
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