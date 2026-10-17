Serie A: ecco come cambia la classifica dopo la sconfitta del Napoli a Venezia

Serie A: ecco come cambia la classifica dopo la sconfitta del Napoli a VeneziaMilanNews.it
Oggi alle 17:12News
di Niccolò Crespi

Di seguito si riporta la classifica aggiornata dopo la sfida del sabato pomeriggio tra Venezia e Napoli, terminata 1-0 in favore dei ragazzi di mister Nicola:

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 16 pt

Lazio 16

Roma 14

Cagliari 13

Frosinone 13 *

Milan 12

Juventus 11

Como 11

Napoli 10*

Atalanta 9

Sassuolo 8*

Torino 7

Lecce 6

Bologna 5

Udinese 4

Monza 4

Genoa 4

Parma 4

Fiorentina 4

Venezia 3 *

Una gara in più *

IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA

VENERDI'

Frosinone-Sassuolo 4-2

SABATO
Venezia-Napoli 1-0
Bologna-Inter sabato 17 ottobre ore 18:00 (DAZN) 
Roma-Genoa sabato 17 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky) 

DOMENICA
Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12.30 (DAZN) 
Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15:00 (DAZN)
Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN e Sky)
Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20.45 (DAZN) 

LUNEDÌ
Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30 (DAZN) 
Parma-Torino lunedi 19 ottobre ore 20.45 (DAZN e Sky)