Sabatini: “Bella vittoria del Milan oltre al risultato, importante reagire dopo il Benfica”

Sandro Sabatini commenta la vittoria del Milan per 4-0 ai danni del Salisburgo.

Nel suo canale YouTube, il collega Sandro Sabatini ha analizzato e commentato la vittoria sul Milan alla RedBull Arena contro il Salisburgo. Queste le sue parole.

“Con chiarezza, con trasparenza, con sincerità, con obiettività: è una bella vittoria quella del Milan in Austria contro il Salisburgo, perché al di là del risultato fin troppo ampio, anche se poi il Milan avrebbe potuto segnare perfino qualche gol in più. Resta un risultato che fa impressione, e sono anche tre punti, i primi tre punti in Europa League che fanno bene alla classifica dopo lo shock iniziale contro il Benfica nella prima partita”.