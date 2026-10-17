Diddi: “La vittoria col Salisburgo fa bene, dà autostima a tutto l’ambiente”

L’analisi e i commenti di Luca Diddi su Salisburgo-Milan 0-4.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato la partita vinta dai rossoneri sul Salisburgo per 4-0. Queste le sue parole.

“La vittoria comunque ti dà autostima, quindi una vittoria, al di là dell'avversario, una vittoria è sempre una vittoria e e secondo me in certe situazioni anche una vittoria così come hai detto te, lo ripeto anch'io, un un avversario abbordabile, parliamoci chiaro, però conta l'autostima, conta la vittoria del Milan e questo, secondo me, ha fatto bene a tutto l'ambiente Milan”.