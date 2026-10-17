Ravezzani: “Cisse è forte, determinante, sa fare gol. È l’alternativa vera a Ramos”
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Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani commenta la vittoria del Milan sul Salisburgo per 4-0.
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha analizzato e commentato la vittoria del Milan sul Salisburgo e le prestazioni di alcuni singolo. Di seguito le sue parole.
“Oggi ho scoperto una cosa importante: che Cisse è un giocatore importante, è un giocatore determinante, un giocatore che sa fare gol. Potrebbe essere lui alla fine la vera alternativa a Goncalo Ramos, visto che Camarda purtroppo ha fatto una partita ancora una volta incolore”.
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