Ravezzani: “Cisse è forte, determinante, sa fare gol. È l’alternativa vera a Ramos”

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani commenta la vittoria del Milan sul Salisburgo per 4-0.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha analizzato e commentato la vittoria del Milan sul Salisburgo e le prestazioni di alcuni singolo. Di seguito le sue parole.

“Oggi ho scoperto una cosa importante: che Cisse è un giocatore importante, è un giocatore determinante, un giocatore che sa fare gol. Potrebbe essere lui alla fine la vera alternativa a Goncalo Ramos, visto che Camarda purtroppo ha fatto una partita ancora una volta incolore”.