Serie A, cade ancora il Bologna: la classifica aggiornata

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Oggi alle 20:24News
di Antonello Gioia
La classifica aggiornata dopo Bologna-Inter 1-3

Dopo la vittoria dell'Inter sul Bologna per 3-1 ed in attesa del posticipo di questa sera tra Roma e Genoa, questa è la classifica aggiornata.

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 19 pt *
Lazio 16
Roma 14
Cagliari 13
Frosinone 13 *
Milan 12
Juventus 11
Como 11
Napoli 10*
Atalanta 9
Sassuolo 8*
Torino 7
Lecce 6
Bologna 5*
Udinese 4
Monza 4
Genoa 4
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 3 *

Una gara in più *