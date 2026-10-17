Serie A, cade ancora il Bologna: la classifica aggiornata
MilanNews.it
La classifica aggiornata dopo Bologna-Inter 1-3
Dopo la vittoria dell'Inter sul Bologna per 3-1 ed in attesa del posticipo di questa sera tra Roma e Genoa, questa è la classifica aggiornata.
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 19 pt *
Lazio 16
Roma 14
Cagliari 13
Frosinone 13 *
Milan 12
Juventus 11
Como 11
Napoli 10*
Atalanta 9
Sassuolo 8*
Torino 7
Lecce 6
Bologna 5*
Udinese 4
Monza 4
Genoa 4
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 3 *
Una gara in più *
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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