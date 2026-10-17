Pellegatti sicuro: “Con una strategia il Milan non sarebbe in Europa League, ha sempre venduto i giocatori migliori”
MilanNews.it
Le parole di Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube in merito alla gestione della rosa negli ultimi anni.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del bilancio consolidato del Milan a giugno 2026 e della gestione della rosa di questi anni. Di seguito le sue parole.
"Perché se noi avessimo una una strategia per il futuro, il Milan adesso non sarebbe in Europa League, avrebbe una squadra più forte se avesse tenuto tutti i giocatori venduti. Quelli ti sono serviti per portare a casa denaro immediato, ma non per fare una squadra forte che ti avrebbe permesso di portare a casa denaro futuro. Quindi grandi bandiere per questo bilancio che nonostante la mancanza di Champions League non è molto penalizzante. Sono bilanci sulla carta belli, ma potevano essere di più se ci fosse stata una visione un pochettino più lontana".
Pubblicità
News
Le più lette
2 Masini: "Cisse destinato ad andare in prestito a Sassuolo o Torino, ma è stato bloccato da Amorim"
Primo Piano
Franco OrdineRinnovi: sotto con Rabiot e Pulisic. EL: “pesiamo” Tomori e Camarda. Ausilio: andrebbe al Milan ma non ora
Carlo PellegattiPreoccupanti analogie! Il 4-4-2 non si può vedere! Subito PIERO AUSILIO! Milan Futuro, un disastro inutile!
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com