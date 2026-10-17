Pellegatti sicuro: “Con una strategia il Milan non sarebbe in Europa League, ha sempre venduto i giocatori migliori”

Le parole di Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube in merito alla gestione della rosa negli ultimi anni.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del bilancio consolidato del Milan a giugno 2026 e della gestione della rosa di questi anni. Di seguito le sue parole.

"Perché se noi avessimo una una strategia per il futuro, il Milan adesso non sarebbe in Europa League, avrebbe una squadra più forte se avesse tenuto tutti i giocatori venduti. Quelli ti sono serviti per portare a casa denaro immediato, ma non per fare una squadra forte che ti avrebbe permesso di portare a casa denaro futuro. Quindi grandi bandiere per questo bilancio che nonostante la mancanza di Champions League non è molto penalizzante. Sono bilanci sulla carta belli, ma potevano essere di più se ci fosse stata una visione un pochettino più lontana".