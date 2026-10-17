Milan, Cisse ha segnato la prima tripletta dell'Europa League 2026/2027
Come riporta il sito ufficiale della UEFA, "il giovane talento del Milan Alphadjo Cissé ha realizzato la prima tripletta della UEFA Europa League 2026/27 alla seconda giornata. A 19 anni e 358 giorni, è diventato il più giovane calciatore italiano a segnare almeno tre gol in una competizione UEFA per club. Nelle ultime due stagioni si sono registrate solo cinque triplette in Europa League. Pierre-Emerick Aubameyang e Radamel Falcao detengono il record assoluto con tre ciascuno, mentre la tripletta di Patson Daka in soli 9 minuti e 34 secondi con la maglia del Leicester nel 2021 rimane la più veloce".
Con questi tre gol, Cisse è salito in vetta alla classifica marcatori della competizione insieme al centrocampista del Ferencváros Kristoffer Zachariassen.
Classifica marcatori Europa League 2026/27
3 Alphadjo Cisse (Milan)
3 Kristoffer Zachariassen (Ferencváros)
2 Jhon Durán (Benfica)
2 Tobias Guddal (Sparta Praha)
2 Randal Kolo Muani (Juventus)
2 Michael Murillo (Beşiktaş)
2 Hyeongyu Oh (Beşiktaş)
2 Thomas Olsen (Lillestrøm)
2 Yeremy Pino (Crystal Palace)
2 Rayan (Bournemouth)
2 Patrik Schick (Leverkusen)
2 Nick Woltemade (Juventus)
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