Milan, Cisse ha segnato la prima tripletta dell'Europa League 2026/2027

Nel match valido per la seconda giornata contro il Salisburgo, il rossonero Cisse ha segnato la prima tripletta dell'Europa League 2026/2027

Come riporta il sito ufficiale della UEFA, "il giovane talento del Milan Alphadjo Cissé ha realizzato la prima tripletta della UEFA Europa League 2026/27 alla seconda giornata. A 19 anni e 358 giorni, è diventato il più giovane calciatore italiano a segnare almeno tre gol in una competizione UEFA per club. Nelle ultime due stagioni si sono registrate solo cinque triplette in Europa League. Pierre-Emerick Aubameyang e Radamel Falcao detengono il record assoluto con tre ciascuno, mentre la tripletta di Patson Daka in soli 9 minuti e 34 secondi con la maglia del Leicester nel 2021 rimane la più veloce".

Con questi tre gol, Cisse è salito in vetta alla classifica marcatori della competizione insieme al centrocampista del Ferencváros Kristoffer Zachariassen.

Classifica marcatori Europa League 2026/27

3 Alphadjo Cisse (Milan)

3 Kristoffer Zachariassen (Ferencváros)

2 Jhon Durán (Benfica)

2 Tobias Guddal (Sparta Praha)

2 Randal Kolo Muani (Juventus)

2 Michael Murillo (Beşiktaş)

2 Hyeongyu Oh (Beşiktaş)

2 Thomas Olsen (Lillestrøm)

2 Yeremy Pino (Crystal Palace)

2 Rayan (Bournemouth)

2 Patrik Schick (Leverkusen)

2 Nick Woltemade (Juventus)