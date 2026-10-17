Diddi sottolinea: “Camarda gioca poco, non può essere decisivo. Mandatelo a giocare titolare in B”

L’analisi e i commenti di Luca Diddi su Salisburgo-Milan 0-4.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato la partita vinta dai rossoneri sul Salisburgo per 4-0. Queste le sue parole.

“Camarda è in difficoltà, è in difficoltà perché fondamentalmente questo ragazzo ha un campionato dove non gioca, deve aspettare l'Europa League per giocare. Oggi comunque non giocando non è neanche facile essere in condizione, parliamoci chiaro. Quindi cosa vuol dire? In campionato non lo utilizzi mai, in Europa lo utilizzi, ma comunque viene da una inattività e quindi è difficile anche entrare subito decisivo. Quindi qual è la miglior cosa? Mandatelo a giocare titolare in Serie B”