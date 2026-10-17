La UEFA nomina la prestazione del Milan a Salisburgo come “performance of the week”
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Il Milan è stato dichiarato la squadra della settimana dalla Uefa dopo la vittoria sul Salisburgo.
Giovedì sera il Milan ha battuto per 4-0 il Salisburgo alla RedBull Arena. Una partita che i rossoneri hanno affrontato con i favori del pronostico ma anche con tanti cambi rispetto alle formazioni schierate in campionato. Il risultato però non è mai stato in discussione e di fatto il Milan già nel primo tempo ha indirizzato la partita sui binari giusti.
Assoluto protagonista del match è stato il giovane Cisse, autore della tripletta più giovane della storia delle competizioni europee. Oltre questo però tutta la squadra ha fornito una prestazione notevole tanto che la UEFA ha definito quella dei rossoneri "Performance of the week" (prestazione della settimana)
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