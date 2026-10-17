Ravezzani: “Camarda sconta le eccessive attese su di lui, ci vuole molta calma”
MilanNews.it
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani commenta la vittoria del Milan sul Salisburgo per 4-0.
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha analizzato e commentato la vittoria del Milan sul Salisburgo e le prestazioni di alcuni singolo. Di seguito le sue parole.
“Su Camarda bisogna aprire però una parentesi secondo me importante. Camarda sconta le eccessive attese che sono state rivolte nei suoi riguardi quando aveva ancora poco più di sedici, diciassette anni e si diceva 'è un fenomeno, deve giocare titolare lui', ed erano tutte considerazioni fuori luogo, semplicemente perché un calciatore di diciassette anni che fa tantissimi gol nelle giovanili deve essere un profilo atteso e fatto crescere con calma”
Pubblicità
News
Le più lette
2 Masini: "Cisse destinato ad andare in prestito a Sassuolo o Torino, ma è stato bloccato da Amorim"
Primo Piano
Primo PianoTutti sappiamo del solo allenamento verso l'Atalanta, ma in realtà Amorim ne ha fatti due
Franco OrdineRinnovi: sotto con Rabiot e Pulisic. EL: “pesiamo” Tomori e Camarda. Ausilio: andrebbe al Milan ma non ora
Carlo PellegattiPreoccupanti analogie! Il 4-4-2 non si può vedere! Subito PIERO AUSILIO! Milan Futuro, un disastro inutile!
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com