Ravezzani: “Camarda sconta le eccessive attese su di lui, ci vuole molta calma”

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani commenta la vittoria del Milan sul Salisburgo per 4-0.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha analizzato e commentato la vittoria del Milan sul Salisburgo e le prestazioni di alcuni singolo. Di seguito le sue parole.

“Su Camarda bisogna aprire però una parentesi secondo me importante. Camarda sconta le eccessive attese che sono state rivolte nei suoi riguardi quando aveva ancora poco più di sedici, diciassette anni e si diceva 'è un fenomeno, deve giocare titolare lui', ed erano tutte considerazioni fuori luogo, semplicemente perché un calciatore di diciassette anni che fa tantissimi gol nelle giovanili deve essere un profilo atteso e fatto crescere con calma”