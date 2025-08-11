Milan-Bari, aperta la vendita dei biglietti anche per il terzo anello rosso

Oggi alle 18:10News
di Manuel Del Vecchio

Per Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia, prosegue bene la vendita dei biglietti: a poco meno di una settimana dal fischio d'inizio il club rossonero ha dovuto aprire alla vendita anche il terzo anello rosso per soddisfare la richiesta del pubblico.

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
