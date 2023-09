Milan bestia nera del Cagliari: i rossoneri l'avversario con cui i sardi hanno perso più partite in A

Il Cagliari tra poche ore ospiterà il Milan per la sesta giornata di Serie A. I rossoneri sono la bestia nera dei sardi: il Milan è l'avversario con cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A, ben 45 su 80, riuscendo a vincere in sole 8 occasioni.