Milan-Bologna, rigore negato a Santi Gimenez

Milan-Bologna, rigore negato a Santi GimenezMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 22:02News
di Manuel Del Vecchio

Rigore negato ai rossoneri nella ripresa di Milan-Bologna. Ribaltamento di fronte veloce con Modric che lancia subito a sinistra Estupinan, con l'ecuadoregno che va sul fondo e sbaglia il cross. Nel frattempo in area di rigore Santi Gimenez viene atterrato con una vistosa trattenuta, mano sulla nuca da dietro, del difensore che va dritto sull'uomo. Arbitro, assistente e VAR non concedono il penalty nonostante il fallo netto. Una situazione molto simile a quella per cui, due anni fa, è stato fischiato un rigore su Lautaro Martinez in Inter-Udinese a San Siro.