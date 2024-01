Milan-Bologna, Thiago Motta come Mou: in tribuna stampa dopo l'espulsione

Dopo aver rimediato un'espulsione nel primo tempo di Milan-Bologna in seguito a proteste reiterate dopo il calcio di rigore assegnato al Milan per un fallo di Ferguson su Kjaer, Thiago Motta è salito in tribuna stampa per continuare a seguire la partita insieme ad alcuni suoi collaboratori.

Il tecnico dei rossoblu "ricalca" le orme di Mourinho, che quando allenava la Roma si era reso protagonista di un episodio simile: espulsione e poi partita seguita dalla tribuna stampa in mezzo ai giornalisti.