Milan-Cagliari, questa sera in campo: gli ultimi 10 precedenti a San Siro
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Questa sera il Milan affronta il Cagliari nell’ultima giornata di Serie A in una sfida cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre.
Questa sera il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Cagliari di Pisacane, che viene a San Siro certo di giocare in Serie A anche la prossima stagione vista la salvezza matematica raggiunta, per provare ad ufficializzare con una vittoria la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito gli ultimi 10 incontri in Serie A a San Siro tra le due squadre.
MILAN-CAGLIARI, GLI ULTIMI 10 PRECEDENTI
01/09/2013 MILAN-CAGLIARI 3-1
21/03/2015 MILAN-CAGLIARI 3-1
08/01/2017 MILAN-CAGLIARI 1-0
27/08/2017 MILAN-CAGLIARI 2-1
10/02/2019 MILAN-CAGLIARI 3-0
01/08/2020 MILAN-CAGLIARI 3-0
16/05/2021 MILAN-CAGLIARI 0-0
29/08/2021 MILAN-CAGLIARI 4-1
11/05/2024 MILAN-CAGLIARI 5-1
11/01/2025 MILAN-CAGLIARI 1-1
10 partite, 9 vittorie, 1 pareggio
25 gol fatti, 6 gol subiti
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