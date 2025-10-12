Milan Club "Diavoli Etruschi", grande entusiasmo per un sabato sera rossonero con Massaro

Oggi alle 17:24News
di Manuel Del Vecchio

Grande entusiasmo rossonero sabato sera nel Milan Club "Diavoli Etruschi". Il club nato recentemente ha organizzato nella città di Viterbo un evento con ospite Daniele Massaro: lo storico attaccante rossonero si è dimostrato affabile e sempre disponibile con le oltre 300 persone presenti.

La serata è stata presentata dal giornalista Vincenzo Matrone. Il club, sempre presente a San Siro, conta oltre 1000 iscritti, posizionandolo tra i club rossoneri più numerosi. Ad impreziosire la serata una raccolta fondi per il sociale. La serata è terminata a tarda ora con uno spettacolo pirotecnico.