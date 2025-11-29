Milan Club in protesta, un segnale forte in solidarietà alla Curva: la situazione

Come già riportato nella mattinata di oggi, molti Milan Club hanno deciso, come gesto di solidarietà alla Curva Sud Milano che si è vista vietare inspiegabilmente il nuovo striscione "Sodalizio Rossonero", di non esibire i propri striscioni raffigurativi che colorano tutti gli anelli di San Siro. Col passare delle ore e il conseguente avvicinamento alla partita di stasera tra Milan e Lazio, tanti altri Milan Club stanno comunicando tramite storie Instagram (repostate dalla curva sui propri canali social) che non esibiranno per l'appunto il proprio simbolo oppure che lo appenderanno al contrario in forma di protesa.

Nonostante la risposta del pubblico sia eccezionale, ennesimo sold out a San Siro, proprio quest'ultimo perderà ulteriormente quel poco di colore che gli era rimasto dato proprio dagli striscioni dei club, visto che la curva rossonera, già dal derby di settimana scorsa, ha deciso di non colorare più il secondo anello blu con le solite bandiere, stendardi e striscioni. Un San Siro monocromatico dunque che speriamo possa essere colorato dalla vittoria dei rossoneri che, così facendo, si porterebbero per una notte al primo posto in classifica.