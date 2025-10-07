Milan-Como a Perth. Il pensiero di Marotta: "Deve essere vista come una necessità dovuta a una causa di forza maggiore"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, a margine della presentazione del libro "Il calcio del futuro, tra intelligenza artificiale e azioni ecosostenibili" di Stefano Boldrini, ha detto la sua su Milan-Como che si giocherà a Perth a febbraio: "Ci sarà un periodo nel quale San Siro non sarà disponibile. La scelta del Milan e del Como è quella di fare un'esperienza che può servire anche per capire quale sarà l'effetto dal punto di vista economico.

Se la analizziamo dal punto di vista di impatto etico e sociale è evidente che si sottrae una partita importante ai tifosi del Milan e del Como, ma deve essere vista come una necessità dovuta a una causa di forza maggiore, è una sperimentazione che porterà a valutazioni che faremo dopo" riporta sportmediaset.it.

