Milan-Como in Australia, Gattuso: "Positivo per il nostro calcio"
Oggi alle 15:10
di Manuel Del Vecchio

Nel corso della conferenza stampa in vista di Estonia-Italia, il ct della Nazionale Rino Gattuso ha parlato anche di Milan-Como che, salvo ribaltoni, si giocherà in Australia a febbraio 2026. Queste le sue parole:

Cosa ne pensa di Milan-Como in Australia?  "Sono cifre importanti ed è giusto che le società le prendano in considerazione. Penso sia qualcosa di positivo per il nostro calcio. La vedo come una situazione positiva".