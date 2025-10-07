Milan-Como in Australia, Gattuso: "Positivo per il nostro calcio"
MilanNews.it
Nel corso della conferenza stampa in vista di Estonia-Italia, il ct della Nazionale Rino Gattuso ha parlato anche di Milan-Como che, salvo ribaltoni, si giocherà in Australia a febbraio 2026. Queste le sue parole:
Cosa ne pensa di Milan-Como in Australia? "Sono cifre importanti ed è giusto che le società le prendano in considerazione. Penso sia qualcosa di positivo per il nostro calcio. La vedo come una situazione positiva".
Pubblicità
News
Inter, Marotta esalta Modric: "E' spot positivo per il calcio italiano. I nostri figli si innamorano vedendo un giocatore del genere"
Milan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivistodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Fabrizio Romano: "Leao, non monterei un caso. All'interno del Milan sono tutti dalla parte di Rafa"
2 Milan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivisto
3 Adani: "Gimenez fa giocate di valore, da attaccante. Ma l'attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol"
4 Deschamps: "Rabiot al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui"
Primo Piano
BordoCam Juve-Milan. Allegri-Leao show: dal "Non farmi incazzare" alla rabbia finale. Gatti contro Maignan
Cassano contro Leao, round infinito: ma stavolta i numeri non mentono. Sicuri sia lui il problema del Milan?
Milan, Allegri dopo la Juve: prestazione ok, ma certe partite vanno vinte. E per farlo ci vuole più cattiveria sottoporta
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com