Nazionali, ecco quando giocheranno i tre francesi del Milan

La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.

Gli impegni dei tre francesi rossoneri, Maignan, Rabiot e Nkunku:

Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Azerbaigian: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026

Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Reykjavik - Qualificazioni Mondiali 2026