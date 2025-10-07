La solidità difensiva del Milan: Gabbia e Pavlovic in top 5 in Serie A per duelli vinti
Il tratto distintivo del Milan di Massimiliano Allegri è la solidità difensiva ritrovata in poco tempo. Da quando sono cominciate le partite ufficiali i rossoneri hanno subito gol su azione solo contro la Cremonese ad agosto, seguito poi dal rigore segnato da De Bruyne a San Siro nel match vinto contro il Napoli.
Merito non solo dell’allenatore, ma anche dei giocatori: in primis si è cominciato a difendere di squadra e di reparti, e poi i singoli hanno iniziato ad offrire prestazioni di alto livello. E infatti Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic sono in top 5 in Serie A per duelli vinti. Gabbia è al primo posto con una percentuale dell’83.33 a pari merito con Gaspar, mentre Pavlovic è quarto, a pari merito con Beukema e Diego Carlo, con una percentuale del 77,78%.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan