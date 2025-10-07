La solidità difensiva del Milan: Gabbia e Pavlovic in top 5 in Serie A per duelli vinti

Il tratto distintivo del Milan di Massimiliano Allegri è la solidità difensiva ritrovata in poco tempo. Da quando sono cominciate le partite ufficiali i rossoneri hanno subito gol su azione solo contro la Cremonese ad agosto, seguito poi dal rigore segnato da De Bruyne a San Siro nel match vinto contro il Napoli.

Merito non solo dell’allenatore, ma anche dei giocatori: in primis si è cominciato a difendere di squadra e di reparti, e poi i singoli hanno iniziato ad offrire prestazioni di alto livello. E infatti Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic sono in top 5 in Serie A per duelli vinti. Gabbia è al primo posto con una percentuale dell’83.33 a pari merito con Gaspar, mentre Pavlovic è quarto, a pari merito con Beukema e Diego Carlo, con una percentuale del 77,78%.