Milan-Como a Perth, ma per l'UEFA è solo un'eccezione

vedi letture

Il prossimo 8 febbraio, Milan e Como si affronteranno in campionato, ma la gara non si giocherà a San Siro, bensì all’Optus Stadium di Perth in Australia. Il Meazza non sarà disponibile in quei giorni in quanto dovrà ospitare la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Nella giornata di ieri, è arrivato anche l'ok della UEFA, ma si tratta di un'eccezione: "L'UEFA ha oggi ribadito la sua chiara opposizione alle partite di campionato domestico giocate al di fuori del proprio paese. Tuttavia, dato che il quadro normativo FIFA pertinente - attualmente in fase di revisione - non è sufficientemente chiaro e dettagliato, il Comitato Esecutivo dell'UEFA ha preso con riluttanza la decisione di approvare, su base eccezionale, le due richieste ad esso riferite (oltre a Milan-Como in Australia, si giocherà anche Villarreal-Barcellona negli USA, ndr)" scrive la UEFA. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questo, invece, il commento del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin: “Le partite di campionato dovrebbero essere giocate sul terreno nazionale; qualsiasi altra cosa andrebbe contro i tifosi di lunga data che riempiono sempre lo stadio e potrebbe introdurre elementi distorti nelle competizioni. La nostra consultazione ha confermato il volume di queste preoccupazioni. Vorrei ringraziare le 55 associazioni nazionali per il loro impegno costruttivo e responsabile su una questione così sensibile”. “Sebbene sia deplorevole dover consentire che queste due partite vadano avanti, questa decisione è eccezionale e non deve essere vista come un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l'integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato nel suo ambiente domestico”.

