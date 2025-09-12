Milan-Como a Perth? Per Simonelli unica soluzione: "In quel periodo San Siro è impegnato"

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival dello Sport di Trento, ha parlato così di Milan-Como, gara di campionato che potrebbe essere giocata a Perth in Australia: "Oggi c’è una riunione UEFA, non so se la decisione arriverà oggi (ieri, ndr). Ho fatto presente che per noi è un’esigenza, più che un capriccio, considerando l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi.

Il calendario è intasato e non abbiamo alternative vicine Milano di stadi con la capienza di San Siro. Di fronte a questa necessità, avendo ricevuto una proposta dall’Australia, abbiamo chiesto la possibilità. Aspetto la risposta della UEFA, sono fiducioso come sempre”.

