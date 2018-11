Milan, con la Juve sulla maglia il nuovo brand Emirates: "Fly Better"

Nulla di meglio di un big match per un lancio globale di un nuovo brand. Così Emirates, main sponsor dei rossoneri, ha deciso di esporre 'Fly Better' sulle maglie da gioco del Milan proprio per l'occasione della sfida alla Juventus.

Emirates’ new brand promise ‘Fly Better’ makes its grand debut on a sports jersey. Watch @acmilan take to the field sporting exclusive special edition ‘Fly Better’ jerseys on Sunday, 11 November. pic.twitter.com/zXAc7ubp56