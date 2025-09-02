Milan, Di Stefano: "Era mercato difficile perché si è deciso di fare una rivoluzione"

Il mercato si è concluso, con il Milan che dopo due mesi e 10 giorni ha completato una grandissima quantità di operazioni: 10 in entrata e ben 27 in uscita. Una vera e propria rivoluzione per la squadra rossonera che adesso è affidata nelle mani di Massimiliano Allegri che avrà il compito di far sì che gli uomini che gli sono stati messi a disposizione riportino il club in alta quota, minimo la Champions League. Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti, il collega Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha espresso il suo parere.

Le parole di Peppe Di Stefano sul mercato in generale del Milan: "Era un mercato complicato perché si è deciso di fare una rivoluzione: se adesso la rosa è composta da 22 giocatori, di cui 10 nuovi volti, vuol dire che l'idea non era un perfezionare quello che c’era ma un ribaltare la squadra. Quando cambi 9 giocatori di movimento su 19, siamo quasi al 50% della squadra. Allegri dopo la Cremonese ha chiesto tre acquisti: un difensore centrale, un centrocampista alla Rabiot, ed è arrivato Rabiot, un attaccante con determinate caratteristiche, ed è arrivato Nkunku. L’unico problema è la difesa su cui si poteva e doveva fare qualcosa di più ma credo che in società siano i primi a saperlo".

