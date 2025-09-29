Milan, Estupinan: "Serata agrodolce per me, ma orgoglioso di tutta la squadra"

Milan, Estupinan: "Serata agrodolce per me, ma orgoglioso di tutta la squadra"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:30News
di Federico Calabrese

Una buona prestazione macchiata dall'espulsione. Pervis Estupinan parla così sui social dopo il rosso contro il Napoli: "Una serata agrodolce per me personalmente, ma sono orgoglioso di tutta la squadra per l’impegno e il sacrificio dimostrati nel vincere con un giocatore in meno e contro un avversario difficile.

Grazie ancora una volta a tutti i nostri rossoneri per il loro supporto e la loro forza, soprattutto nei momenti difficili. Questa vittoria è anche loro. Forza Milan sempre".