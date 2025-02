Milan Femminile, il calendario della poule Scudetto: a marzo doppia sfida con Juve e Inter

vedi letture

La seconda fase della Serie A Femminile 2024/25 ha preso forma. Le rossonere di Coach Bakker, dopo aver chiuso la prima metà di campionato al quinto posto della classifica, disputeranno la Poule Scudetto insieme a Juventus, Inter, Roma e Fiorentina. La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha annunciato il calendario completo, con la prima sfida che per noi sarà Fiorentina-Milan. I due Derby contro l'Inter saranno in programma il 15/16 marzo e 26/27 aprile, mentre la stagione delle rossonere si concluderà il 3/4 maggio a Roma.

IL REGOLAMENTO

Le cinque squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due Poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. La prima classificata al termine della Poule Scudetto si laureerà Campione d'Italia, accedendo direttamente alla fase campionato della Women's Champions League. Ai preliminari europei accederanno anche la seconda e la terza classificata, con la possibilità - in caso di mancata qualificazione alla fase campionato - di disputare la nuova Women's Europa Cup, al via nella prossima stagione. Da sottolineare come nella prossima stagione la Serie A Femminile sarà a 12 squadre: a fronte di una sola retrocessione vi saranno tre promozioni dalla Serie B.

IL CALENDARIO

1ª giornata: 1-2 marzo 2025 - Fiorentina-Milan

2ª giornata: 8-9 marzo 2025 - Milan-Juventus

3ª giornata: 15-16 marzo 2025 - Inter-Milan

4ª giornata: 22-23 marzo 2025 - Milan-Roma

5ª giornata: 29-30 marzo 2025 - Riposo

6ª giornata: 12-13 aprile 2025 - Milan-Fiorentina

7ª giornata: 18-19 aprile 2025 - Juventus-Milan

8ª giornata: 26-27 aprile 2025 - Milan-Inter

9ª giornata: 3-4 maggio 2025 - Roma-Milan

10ª giornata: 10-11 maggio 2025 - Riposo