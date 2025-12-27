Prima offerta ufficiale del Milan a Maignan per il rinnovo: i dettagli

Il Milan fa sul serio. Il Milan vuole che il suo leader e capitano, Mike Maignan, sia uno dei pilastri del nuovo progetto tecnico rossonero. Per questo motivo, nonostante l'accurata ricerca di un sostituto, dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero continuato ad alimentare le speranze di permanenza del francese, complice anche il pressing forsennato di ambiente, compagni, ma soprattutto Allegri e staff tecnico.

Il Milan è consapevole che sul mercato non esistono portieri come Mike Maignan, motivo per il quale sarebbe disposto anche a compiere uno sforzo economico pur di trattenerlo. E così è stato, perché il club rossonero è immediatamente passato ai fatti. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che il Diavolo ha recapitato a Maignan una prima offerta ufficiale: rinnovo fino al 2029, con opzione fino al 2030, a 7 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Così facendo la distanza tra domanda (7 milioni e mezzo garantiti) e offerta si è assottigliata, e chissà che questo non possa convincere Maignan a restare. Ma per davvero.