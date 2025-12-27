Vieri su Fullkrug: "Deve ambientarsi, ma intanato il Milan ha già risolto un problema"

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Christian Vieri, oggi opinionista per DAZN, ha parlato anche di Milan, di Fullkrug e della possibilità che il Diavolo possa lottare fino all'ultimo per lo scudetto avendo una sola competizione da giocare da qui al prossimo maggio.

Con Füllkrug il Milan ha sistemato l’attacco?

"Tutti dicevano che al Milan serviva un 9 vero e l’hanno preso subito. Ora deve ambientarsi, ma intanto ha già risolto un problema: Pulisic e Leao, anche grazie all’apporto di Modric e Rabiot da dietro, hanno fatto finora grandi prestazioni, ma per caratteristiche non possono dare presenza in area e fisicità. Queste doti le aggiunge il nuovo arrivato tedesco: Allegri è un maestro nella gestione, sta a lui capire come e quando usarlo".

Alla lunga, quanto favorirà il Milan non giocare mai a metà settimana?

"È un grande vantaggio, ma bisogna comunque fare punti sempre: qui nessuno ti regala niente. Ad esempio, il Milan fa bene con le grandi e poi stecca con le piccole,mentre all’Inter succede l’esatto contrario. Le annate a volte vanno così, sono strane e per fortuna imprevedibili: inutile cercare un perché, ogni partita è una battaglia e contiene mille partite all’interno. Chi riuscirà a gestire meglio gli imprevisti, alla fine ce la farà. In ogni caso, la Serie A è il campionato più bello d’Europa: la capolista cambia sempre, ma ci divertiremo ancora con quelle quattro là davanti".