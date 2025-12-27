La Curva Sud Milano contro la trasferta di Cagliari: "415 biglietti concessi sugli 820 come da delibera a 49€"

In un comunicato pubblicato sui propri canali social, la Curva Sud Milano si è ancora una volta esposta contro il caro biglietto e la pessima organizzazione delle trasferte in Italia. Questa volta la denuncia riguarda la partita in programma il prossimo 2 gennaio tra Cagliari e Milan e in Sardegna, dove andranno la metà dei tifosi previsti. Di seguito si può leggere dalla stories Instagram del canale ufficiale del tifo organizzato rossonero:

"Il Cagliari Calcio doveva mettere a disposizione 820 biglietti per gli ospiti come da delibera della Lega Serie A e invece come accade in deroga da anni ne concede solo 415, con gente che ha già comprato voli, spendendo centinaia di euro che è rimasta puntualmente senza biglietto. A questo schifo va aggiunto il costo di 49€ contro i 25€ delle curve di casa, per uno stadio costruito con i tubi delle impalcature dei cantieri...Ulteriore beffa oltre al fatto di avere ben 405 biglietti in meno rispetto al dovuto, il costo del settore accanto alla modica cifra di 120€...E IL MILAN SUBISCE COME SEMPRE PASSIVAMENTE SENZA BATTERE CIGLIO...

Vediamo se la Serie A e il Milan si degneranno di cercare di risolvere il problema, chiedendo al Cagliari di rispettare le regole e dare i 405 biglietti che mancano all'appello, nel settore accanto agli ospiti allo stesso prezzo, o se per l'ennesima volta saranno complici di questo schifo. E visto che il problema dei prezzi dei settori ospiti interessa a pochi, forse è il caso che la nostra società ripaghi con la stessa moneta i tifosi ospiti che vengono a San Siro.

Non è sicurameente la soluzione normale da auspicare in un paese civile, ma arrivati a questo punto dove ognuno continua a guardare il suo orticello forse è opportuno coinvolgere nel vivo del problema tutti, per arrivare ad una soluzione meritrocratica e con prezzi calmierati, come negli altri campionati europei..."