Milan-Fiorentina 0-1: Chiesa-gol, rossoneri fuori dalla zona Champions

Il Milan scivola ancora e stavolta non porta a casa neanche un punto. Vince la Fiorentina col minimo sforzo: un tiro, un gol. La giocata decisiva è di Chiesa, che supera Donnarumma con un destro al bacio dalla distanza. È l’unica occasione creata dagli ospiti in tutti i novanta minuti. I rossoneri sfiorano più volte la rete (con Rodríguez, Calhanoglu e Suso) ma non sfondano. E alla fine arriva la doccia gelata. Per la Fiorentina si tratta del primo trionfo in trasferta del suo campionato. La sconfitta di oggi inguaia Gattuso: il Milan non sa più vincere né segnare (2 punti e zero gol nelle ultime tre giornate). E la Lazio di riprende il quarto posto.