Milan, Gabbia subito a disposizione di Pioli. Giroud titolare ad Empoli

Per la trasferta di domenica ad Empoli, Stefano Pioli avrà subito a disposizione anche Matteo Gabbia, rientrato dal prestito al Villarreal: il difensore italiano sta bene, si è allenato in gruppo e dunque sarà regolarmente tra i convocati per la sfida in casa dei toscani. Da capire se verrà schierato anche subito in campo dal primo minuto oppure se il tecnico milanista confermerà al centro della difesa la coppia composta da Kjaer e Theo Hernandez, con Florenzi ancora a sinistra.

In attacco, la maglia da titolare, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, spetterà ad Olivier Giroud, anche se Luka Jovic scalpita dopo la bella doppietta contro il Cagliari in Coppa Italia. I numeri del serbo nelle ultime settimane sono strepitosi: cinque reti segnate nelle ultime sei partite che ha giocato.