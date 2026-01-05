Milan-Genoa, la designazione arbitrale: dirige Mariani, al VAR Di Paolo

Milan-Genoa, la designazione arbitrale: dirige Mariani, al VAR Di PaoloMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la squadra arbitrale per Milan-Genoa:

MILAN – GENOA     Giovedì 08/01 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – MORO

IV:     TURRINI

VAR:    DI PAOLO

AVAR:      PATERNA