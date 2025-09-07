Milan, i numeri di maglia dei giocatori arrivati durante il mercato estivo

Milan, i numeri di maglia dei giocatori arrivati durante il mercato estivo
© foto di Antonello Gioia
Ieri alle 23:36News
di Manuel Del Vecchio

Questi i numeri di maglia ufficiali che i giocatori del Milan arrivati durante l'estate indosseranno nella stagione 2025/26:

1 Terracciano
2 Estupinan
4 Ricci
5 De Winter
12 Rabiot
14 Modric
18 Nkunku
24 Athekame
25 Balentien
27 Odogu 
30 Jashari